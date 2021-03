Xbox: 7 controller a tema Bethesda in regalo con giveaway

Microsoft, per celebrare l'acquisizione di Bethesda, ha deciso di dare il via a un giveaway che permetterà a un fortunato utente di vincere ben 7 controller a tema Bethesda compatibili con Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

I controller sono basati su sette giochi creati da Bethesda e dai vari team Zenimax, precisamente:



Fallout

The Elder Scrolls

Doom

Wolfenstein

Evil Within

Dishonored

Prey

Ogni controller Xbox a tema Bethesda ha un design grafico unico che lo rende perfettamente riconoscibile, ma ha anche scritto sul retro il nome del gioco sul quale è basato. Potete voi stessi ammirare la creazione di Microsoft nel video in calce, condiviso da Aaron Greenberg di Microsoft tramite Twitter.

Il giveaway non è ancora iniziato: verranno indicati tutti i dettagli a riguardo tramite l'account Twitter ufficiale di Xbox domani. Non ci resta quindi altro da fare se non attendere che Microsoft sveli ogni dettaglio. Di certo, è un modo interessante per celebrare l'acquisizione di Bethesda e di tutti gli altri studios di ZeniMax. Ricordiamo che l'acquisizione ha richiesto 7.5 miliardi di dollari, quindi la produzione di sette controller Xbox non è un investimento che Microsoft faticherà a sostenere.

Ancora non sappiamo quale sarà il futuro dei giochi Bethesda: saranno esclusive totali? Arriveranno prima su Game Pass? Ogni singolo gioco sarà gestito in modo indipendente? Per ora Microsoft è stata un po' vaga e continua a essere difficile dare una risposta definitiva.

Vi ricordiamo che recentemente sono stati mostrati i colori dei due nuovi controller per Xbox Series X|S.