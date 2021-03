Pikmin, un'app per iOS e Android in realtà aumentata dagli autori di Pokémon GO

Pikmin farà il proprio debutto sui dispositivi iOS e Android con un'app in realtà aumentata sviluppata per Nintendo da Niantic, il team autore del blockbuster Pokémon GO.

Dopo lo straordinario successo di Pokémon GO, appunto, lo studio californiano ha annunciato il rinnovo della collaborazione con Nintendo per una serie di progetti che porteranno ulteriori personaggi della casa giapponese su mobile.

Nel caso di Pikmin parliamo di un brand appena rilanciato su Nintendo Switch grazie a Pikmin 3 Deluxe, le cui peculiari caratteristiche verranno sfruttate per invogliare la gente a camminare di più.

Non si tratterà dunque di un gioco, bensì come detto di un'app in realtà aumentata pensata per promuovere l'attività fisica: un tema notoriamente caro a Nintendo, che si avvarrà in questo caso della collaborazione dello studio di Tokyo di Niantic, al suo primo impegno ufficiale.

La data di uscita dell'app di Pikmin non è ancora stata annunciata, ma avverrà nel corso di quest'anno. C'è tuttavia già un sito ufficiale attivo per le pre-registrazioni.