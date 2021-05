PS5: nuovo modello con nuova CPU da 6nm nel 2022 per un report

Lo sappiamo, PS5 sta vendendo molto bene, ma al tempo stesso sta vendendo meno di quanto potrebbe, il tutto a causa del numero limitato di unità producibili. Come risolvere? Secondo un nuovo report, PlayStation riceverà un nuovo modello nel 2022 con una nuova CPU da 6nm di AMD: questo permetterebbe di risolvere il problema delle scorte.

Il report arriva dal sito taiwanese Digitimes (testata a pagamento), segnalato poi da Dr. Serkan Toto su Twitter. Toto afferma che la testata ha più volte rivelato in anticipo informazioni corrette. Questa riporta che il nuovo modello di PS5 dovrebbe iniziare la produzione e la distribuzione tra il secondo e terzo trimestre del 2022. Questa nuova PS5 monterebbe una "nuova semi-personalizzata CPU da 6nm prodotta da AMD". Un modello da 5nm, viene spiegato, sarebbe troppo costoso.

Come detto, parliamo di una fonte credibile, ma come sempre parliamo di un report, non di dichiarazioni ufficiali. È possibile che siano corrette ma non recenti, inoltre, o semplicemente che Sony cambi i piani per PS5 nel corso dei prossimi mesi.

Recentemente, in ogni caso, anche il CFO Hiroki Totoki ha spiegato che Sony valuta diverse opzioni per aumentare la disponibilità della console, tra le quali è inclusa anche la possibilità di un redesign della console. Il report di Digitimes è anche per questo credibile.