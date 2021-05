PES 2021: Roma e Juventus cercano l'accesso alle fasi finali del torneo eFootball.Pro

Sabato 8 maggio a partire dalle 13 si giocherà l'ultima giornata della fase a gironi del torneo eFootball.Pro IQONIQ. Si è trattato di una stagione molto equilibrata ed emozionante, tanto che la Juventus deve ancora ottenere l'accesso alle fasi finali del torneo. È messa meglio la Roma, che lotterà per il primo posto assoluto.

Juventus e Roma, le due squadre italiane impegnate in questa competizione, affronteranno rispettivamente il Manchester United e lo Schalke 04, qui di seguito il programma delle dirette:

Juventus vs. Manchester United FC - Ore 13:15

Galatasaray SK vs. FC Barcellona - Ore 14:10

AS Roma vs. FC Schalke 04 - Ore 15:05

AS Monaco vs. FC Bayern Monaco - Ore 16:00

Arsenal FC vs. Celtic FC - Ore 16:55

Tutte le partite saranno trasmesse sul canale YouTube o su quello Facebook ufficiali a partire dalle ore 13:00 di sabato

Il Monaco e la Roma sono già matematicamente qualificate alla fase a eliminazione diretta del torneo, ma un passo falso in questa giornata potrebbe influire sulla loro posizione in classifica. Il Celtic e il Galatasaray sono invece ormai fuori dai giochi. Arsenal, Schalke 04, Juventus, Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili per la qualificazione alla fase successiva del torneo.