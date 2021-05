Call of Duty Black Ops Cold War: nuova arma e update delle playlist del 6 maggio

La Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War è in corso e nuovi contenuti sono in continuo arrivo. Oggi, 6 maggio 2021, Treyarch ha rilasciato una nuova arma per lo sparatutto e ha pubblicato un update per le playlist del lato multiplayer di COD. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, come già era stato rivelato tramite le roadmap degli aggiornamenti della Stagione 3, Call of Duty Black Ops Cold War riceve una nuova arma, la CARV.2, ovvero un fucile tattico. Si tratta di un'arma a raffica con proiettili ad alta velocità e un caricatore più grande rispetto agli altri fucili tattici. Sarà possibile ottenerlo tramite un bundle dello store, ma per personalizzarlo con gli accessori si dovrà completare una sfida dedicata. Una volta ottenuto, sarà possibile usare il CARV.2 anche in Call of Duty Warzone, la modalità battle royale di COD.

Call of Duty Black Ops Cold War

Oltre alla nuova arma, avremo modo di giocare in una nuova playlist che contiene Prop Hunt, Gun Game e Sticks and Stones. Yamantau e Diesel hanno inoltre una playlist dedicata con varie modalità 24/7. Inoltre, i blueprint Gunfight ritornano come parte dell'update di oggi, 6 maggio 2021, di Call of Duty Black Ops Cold War.

Segnaliamo anche che Call of Duty fa volare Activision, i team verranno triplicati con 2000 assunzioni.