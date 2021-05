PlayStation: introiti quasi doppi rispetto a Xbox per giochi e servizi nel 2019

Siamo nuovamente qui a parlare di quanto abbiamo modo di scoprire grazie al processo in corso tra Epic Games e Apple. Tramite un documento solo parzialmente censurato possiamo scoprire che Sony PlayStation ha generato introiti quasi doppi rispetto a Microsoft Xbox per quanto riguarda il lato giochi e servizi. I dati fanno riferimento all'anno 2019.

L'informazione è stata condivisa e commentata da Daniel Ahmad, analista di Niko Partners. Tramite il documento possiamo vedere che Microsoft è una delle aziende che ha generato introiti superiori a un miliardo di dollari in ambito software e servizi. Vengono indicate, in ordine decrescente, le altre aziende che superano il miliardo: la cifra effettiva di Microsoft è l'unica censurata. Poco male, perché in una parte successiva del documento possiamo vedere un grafico che mostra i guadagni delle compagnie: non vengono indicati i nomi delle compagnie, ma incrociando le due parti del documento possiamo scoprire che Microsoft ha ottenuto introiti pari a 2.2 miliardi di dollari tramite software e servizi. Nello stesso anno, invece, Sony ha ottenuto introiti pari a 4.1 miliardi, ovvero quasi il doppio.

Questi valori, però, non indicano l'effettivo guadagno finale del lato videoludico delle due compagnie. Si tratta solo del profitto di giochi e servizi. Bisogna anche considerare che vi sono delle perdite in campo hardware. Come vi abbiamo già spiegato, infatti, Microsoft non ha mai guadagnato vendendo Xbox: l'hardware è sempre in perdita. Secondo Ahmad, quindi, il profitto reale di Xbox sarebbe molto più basso, se non addirittura negativo.

Nello stesso documento viene indicato che Sony ha perso circa 1.7 miliardi di dollari nel lato hardware. Il vero profitto di PlayStation, quindi, sarebbe di 2.3 miliardi di dollari, nel periodo di riferimento. Bisogna specificare che questi dati sono stime, non sono i dati esatti, ma ci danno un'idea dell'ordine di grandezza delle cifre coinvolte.

Ecco infine la classifica dei guadagni stimati per il lato giochi e servizi; Sony PlayStation e Microsoft Xbox non sono ovviamente le più grandi: