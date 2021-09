Xbox Games Pass non ha impatti negativi sullo sviluppo, secondo lo studio di We Happy Few

In una recente intervista, Naila Hadjas di Compulsion Games, gli autori di We Happy Few, afferma che a suo avviso Xbox Game Pass non ha un impatto negativo nello sviluppo di un gioco.

Il prossimo progetto di Compulsion Games sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass sia per Xbox Serie X | S che per Xbox One. In un'intervista con Xbox Squad, alla domanda se ciò avrà un impatto sullo sviluppo, Hadjas risponde negativamente, spiegando che far parte del servizio permetterà al prossimo progetto dello studio di raggiungere un pubblico più vasto.

"No, nessun impatto negativo. Positivo, sì. Vogliamo che quante più persone possibili possano accedere ai nostri giochi. Con We Happy Few, ad esempio, all'inizio lo abbiamo pubblicato solo su Steam e poco a poco lo abbiamo aggiunto a ID@Xbox e poi pubblicato su PlayStation. Quello che vogliamo davvero è che le persone siano in grado di giocare il nostro gioco. E il fatto che sia su Game Pass significa che un numero maggiore di persone potrà farlo."

We Happy Few, l'ultimo progetto di Compulsion Games è arrivato anche su Xbox Game Pass

"L'unica cosa che può avere un impatto negativo e quando devi pubblicare un gioco su più console. Per esempio Xbox One e Series X | S. Ci sono tante limitazioni. Un titolo deve girare su tutte nonostante non abbiano la stessa potenza.".

In linea di massima il pensiero di Hadjas si allinea con quello di Galvatron, autore di The Artful Escape, che in un'intervista con Multiplayer.it aveva spiegato che il Game Pass non ha lati negativi e permette agli studi più piccoli di raggiungere un pubblico maggiore. Da notare comunque che Compulsion Games ora fa parte della scuderia degli Xbox Games Studios, quindi a prescindere dai benefici del Game Pass, ha sicuramente le spalle più coperte di uno studio indipendente.

Nel frattempo Xbox Series X, PS5, Nintendo Switch e PC festeggiano insieme il Video Games Day in un tweet di Microsoft.