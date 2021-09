Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di kseniya_kanda ci offre da bere

Se da una parte i giocatori PlayStation non vedono l'ora di giocare alla seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, dall'altra gli utenti PC e Xbox stanno ancora attendendo il ritorno in grande stile di Cloud e compagni sulle loro piattaforme. Insomma, a prescindere si aspetta pazientemente la prossima mossa di Square Enix. E per ingannare l'attesa kseniya_kanda ci propone un riuscito cosplay di Tifa e ci offre un drink.

"Benvenuti al 7th Heaven! Cosa volete da bere?", esordisce così il post su Instagram della modella, in posa sul bancone del 7th Heaven, l'iconico bar dei bassifondi del Settore 7, sfoggiando l'elegante abito di Tifa visto proprio nel remake di Final Fantasy 7.

