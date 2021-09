Crudelia, il cosplay di lowcostcosplay sotterra Emma Stone

Lowcostcosplay torna alla carica con un'altra delle sue opere geniali, realizzando un cosplay sfrontato e brutale di Crudelia, il personaggio della Disney, che sotterra Emma Stone, metaforicamente parlando.

Per realizzare questo capolavoro del trasformismo, Lowcostcosplay si è avvalso dell'aiuto di due fidati collaboratori: i suoi gatti. Messo un po' di rossetto e truccati gli occhi, gli è bastato indossare i due animali come fossero una parrucca, per spingersi oltre il sublime e dare al mondo una dimostrazione di grazia ed eleganza impossibile da descrivere a parole. Siamo davvero di fronte a una manifestazione del divino. Per così dire.

Per il resto vi ricordiamo che Crudelia è da pochi giorni disponibile su Disney+ e racconta una storia alternativa del personaggio reso famoso da La Carica dei 101.

