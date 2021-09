My Hero Academia, il cosplay di Momo Yaoyorozu di Jannet ci riporta in piena estate

My Hero Academia è ancora una volta il soggetto di questo cosplay di Momo Yaoyorozu da parte di Jannet, che sceglie nuovamente uno dei suoi soggetti preferiti, personaggio già interpretato dalla modella in passato, per una versione alquanto estiva della combattente.

Jannetincosplay ha già dimostrato in precedenza la sua capacità di riprodurre Momo in maniera decisamente notevole, grazie anche a una certa somiglianza fisica che la accomuna alla forte combattente di My Hero Academia, e in questo caso ci aggiunge anche un "modo estivo" che ci fa tornare a qualche settimana fa, in piena estate.

Soggetto della foto è dunque la studentessa dello Yuei e vice capoclasse della 1-A, una delle alunne più in vista dell'accademia speciale di My Hero Academia. Nonostante la sua giovane età, Momo si distingue infatti per una forma fisica decisamente prorompente che la rende particolarmente adatta a questa cosplayer.

In questo caso, il personaggio non è raffigurato in uno degli abiti standard della serie ma soprattutto attraverso la stravagante capigliatura, comunque molto riconoscibile anche in questo modo, nel contesto estivo "da spiaggia".