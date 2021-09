Xenoblade Chronicles 3 verrà svelato al Nintendo Direct di settembre? C'è un indizio

Xenoblade Chronicles 3 sembra sempre più una realtà dopo le recenti voci di corridoio, ma di recente è emerso un indizio interessante che può collegarsi anche a un altro filone di rumor, ovvero quelli che vogliono un Nintendo Direct a settembre, nel quale potrebbe essere annunciato il nuovo gioco per Nintendo Switch.

Come riferito da varie fonti, il sito ufficiale di Monolith Soft sembra sia destinato ad andare temporaneamente offline per una manutenzione prevista l'8 settembre 2021. Questa informazione, apparentemente poco significativa, è vista invece come indizio del possibile Nintendo Direct in arrivo, che potrebbe avere luogo proprio l'8 settembre 2021.

Le voci di corridoio su un Nintendo Direct di settembre 2021 stanno già montando su internet e questa informazione andrebbe a incastrarsi in maniera coerente con alcune delle previsioni, che volevano proprio tale giorno tra i principali indiziati.



Una manutenzione al sito di Monolith Soft potrebbe infatti presagire un profondo cambiamento della pagina con i riferimenti a un nuovo gioco, presumibilmente Xenoblade Chronicles 3, che potrebbe essere annunciato proprio in tale data.

Xenoblade Chronicles 3 è stato protagonista di una serie di voci di corridoio andate in scena nel corso dell'estate, partite dalla doppiatrice di Melia che si sarebbe fatta sfuggire l'informazione, successivamente confermata da altri insider per i quali lo sviluppo del gioco sarebbe addirittura quasi concluso.

In seguito sono emersi nuovi dettagli su personaggi e sviluppo, ma ovviamente nulla di questo è ancora confermato. A questo punto attendiamo eventuali notizie da parte di Nintendo, perché se le informazioni fossero verosimili un annuncio dovrebbe arrivare a giorni.