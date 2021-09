Xbox Game Pass, 7 giochi lasceranno il catalogo a settembre 2021

Xbox Game Pass dà, Xbox Game Pass toglie: seguendo le dinamiche standard del celebre servizio su abbonamento di Microsoft, il mese di settembre 2021 comporta anche delle rimozioni nel parco titoli disponibile con ben 7 giochi che lasceranno il catalogo nel corso del mese, come annunciato in queste ore.

Uno di questi era già noto, ovvero quel Red Dead Online che era comparso nelle ore scorse nella famigerata lista dei giochi "presto non più disponibili", ma a questo se ne aggiungono altri sei, tra i quali l'altro piuttosto prevedibile è Forza Motorsport 7, considerando che il gioco verrà rimosso dal mercato a metà mese, pertanto il consiglio è casomai di acquistarlo in modo da poter continuare a giocarci anche una volta che sarà sparito dagli store digitali.

Per il resto, troviamo giochi anche di notevole interesse come Company of Heroes 2 per PC e Hotshot Racing, per cui raccomandiamo di concentrarvi su questi, nel caso in cui siate interessati, in modo da poterli concludere o acquistare approfittando degli sconti previsti per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Vediamo dunque l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo e quando: