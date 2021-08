Xbox Game Pass: Read Dead Online a sorpresa tra i giochi che abbandonano il catalogo

Xbox Game Pass continua a rinnovarsi di mese in mese, e anche a fine agosto c'è un gruppetto di giochi che abbandoneranno il catalogo del servizio per far posto a nuove entrate, solo che in queste ore è spuntato un altro gioco a sorpresa tra i titoli in procinto di lasciare, e si tratta di Red Dead Online, gioco di notevole richiamo.

Dall'app di Xbox Game Pass, all'interno della sezione "Presto non più disponibili", dove possiamo tenere traccia dei giochi che usciranno dal catalogo, è ora comparso anche Red Dead Online, che va dunque ad aggiungersi agli altri titoli noti in uscita a fine agosto, ovvero Blair Witch, Double Kick Heroes, NBA 2K21 e Stranger Things 3: The Game.

Di questi ultimi era già nota da tempo la fuoriuscita dal catalogo del servizio, comunicata come al solito con un paio di settimane di anticipo, in modo da dare la possibilità ai giocatori di concentrarsi su questi oppure acquistarli direttamente sfruttando lo sconto dedicato ai titoli Game Pass.

Stranamente, a questi si è aggiunto anche Red Dead Online, probabilmente nelle ore scorse perché non era noto in precedenza. Resta da capire se anche il titolo Rockstar Games sia destinato a uscire dal catalogo il 31 agosto (ovvero in queste ore) come gli altri, ma visto lo scarso preavviso è possibile che si tratti di uno dei giochi che abbandoneranno il catalogo nel mese di settembre, con gli altri che dovrebbero essere notificati a breve.

Si tratta di una perdita di un certo valore, considerando la popolarità del gioco Rockstar Games: Red Dead Online, inserito lo scorso maggio, segue dunque il destino di Red Dead Redemption 2, anche lui rimasto per un periodo piuttosto breve nel catalogo di Xbox Game Pass, rimarcando come gli accordi con Rockstar Games sembrino essere piuttosto atipici rispetto agli standard del servizio, che solitamente mantiene i giochi in catalogo per almeno sei mesi.

Nel frattempo, ricordiamo i giochi della seconda mandata di agosto di Xbox Game Pass, liberamente scaricabili e giocabili dagli abbonati al servizio.