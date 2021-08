Dead Space Remake: Isaac Clarke parlerà di più, ma non troppo, e altri cambiamenti

Dead Space Remake è stato presentato un po' più nel dettaglio nella prima presentazione in streaming da parte degli sviluppatori Motive, che hanno illustrato alcuni cambiamenti applicati al gioco originale in questa rivisitazione generale che comprendono anche variazioni al comportamento di Isaac Clarke, che ora parlerà di più, oltre a cambiamenti al gameplay come quelli nelle fasi a gravità zero.

Il principio generale di Dead Space Remake è rimanere fedele all'originale, dunque anche la ricostruzione di Isaac Clarke è molto vicina al personaggio che conosciamo già, ma ci saranno comunque dei cambiamenti. Tra questi, alcuni miglioramenti applicati all'armatura e alle capacità di combattimento del protagonista, che porteranno ad alcune variazioni nella dinamica shooter, per il resto impostata sempre sul sistema di smembramento selettivo dei nemici.

Tra le novità maggiori ci sarà un cambiamento nel carattere di Isaac Clarke, che riprenderà alcune caratteristiche dai capitoli successivi: nell'originale, il protagonista non parla mai, mentre in Dead Space Remake avrà già la voce di Gunner Wright, doppiatore comparso in Dead Space 2 e Dead Space 3.

Le regole adottate dagli sviluppatori sono le seguenti: Isaac parlerà solitamente solo se interpellato, oppure parlerà in quelle fasi in cui è naturale che lo faccia o in cui risulterebbe strano in cui non dicesse nulla. Sembra essere un buon compromesso, mantenendo dunque il carattere tendenzialmente taciturno del protagonista originale ma senza eccedere con il mutismo, che di fronte ad alcune scene sembrava un po' forzato.

Altri miglioramenti sono previsti per le sezioni di gioco a gravità zero, che a quanto pare saranno ampliate, inoltre un nuovo sistema di controllo consentirà maggiori possibilità di spostamento e una complessità superiore nella struttura dei livelli, aprendo nuove strade.

Per il resto, abbiamo visto il primo video con elementi di gameplay e le prime immagini di Dead Space Remake, in attesa di vedere altro.