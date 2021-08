PlayStation Network down: problemi al servizio online di PS4 e PS5?

PlayStation Network sembra avere dei problemi in queste ore, viste le segnalazioni comparse online e i report di alcuni siti, ma anche semplicemente guardando la pagina ufficiale sullo status del PSN.

Non sappiamo precisamente quali siano i problemi in corso né l'estensione di questi, ma guardando la pagina ufficiale sullo status di PSN per PS4 e PS5 risulta chiaro come ci sia qualcosa che non va, al livello generale. Tuttavia, si tratta probabilmente di problemi parziali e temporanei che dovrebbero essere risolti in breve.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, sembra sia in corso un intervento di manutenzione per il servizio online di PS4 e PS5, dunque dovrebbe risolversi a breve, in attesa di avere ulteriori informazioni da parte di Sony sulla questione, nel caso dovesse esserci bisogno.

Le segnalazioni di disservizi sono emerse intorno alle 20:30, guardando la pagina ufficiale sembra che i problemi possano riguardare praticamente tutti i settori del PSN: gestione account, giochi e social, PlayStation Not, PlayStation Video e PlayStation Store.

In tutti i casi, le varie sezioni mostrano il pallino rosso, ad indicare che "alcuni servizi presentano problemi", ma i dettagli restano ancora molto vaghi. In base alle indicazioni, possono esserci problemi a effettuare il login, avviare giochi o accedere ai vari servizi online, in attesa di saperne di più. Non è ancora chiaro se i problemi siano diffusi anche in Italia o meno.

Nel frattempo, sono stati effettuati dei cambiamenti al PSN con Sony che continua a renderlo sempre più sicuro, in base a quanto riferito lo scorso giugno.