Diablo 2: Resurrected, la classe Sorceress è protagonista di un nuovo trailer

Diablo 2: Resurrected torna a mostrarsi con un nuovo trailer, questa volta incentrato sulla classe della Sorceress, ovvero la strega o incantatrice, che si fa vedere un po' più nel dettaglio in questo interessante approfondimento in video da parte di Blizzard.

Dopo aver visto il barbaro in azione nel video precedente, passiamo dunque alla sorceress, potente combattente in grado di utilizzare la magia per dominare gli elementi. Si tratta, in sostanza, dell'archetipo del "mago" presente all'interno di Diablo 2, la scelta ideale per chi si trova particolarmente a proprio agio con gli attacchi magici a distanza.

La sorceress può dominare diversi poteri legati agli elementi e il suo skill tree consente di approfondire tre di questi in particolare: ghiaccio, fulmine e fuoco, ognuno caratterizzato da specifiche proprie e abilità peculiari che si evolvono in direzioni diverse, aprendo dunque la strada anche a build piuttosto differenti.

Sulla base delle magie elementali, la sorceress dispone di una serie di abilità di difesa e attacco decisamente ampie, che la rendono un personaggio molto interessante da usare ma ancora di più da approfondire sul lungo termine, sbloccando progressivamente le varie abilità e magie.

Diablo 2: Resurrected ha la data di uscita fissata per il 23 settembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, per saperne di più vi rimandiamo al provato della beta del più famoso gioco di ruolo action di Blizzard.