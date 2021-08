Phasmophobia, record di giocatori online dopo l'aggiornamento di agosto

Phasmophobia ha da poco ottenuto l'importante aggiornamento di agosto, che a quanto pare ha avuto effetti particolarmente positivi per il gioco, visto che ha raggiunto un nuovo record di giocatori connessi proprio in questo fine settimana.

Il gioco tutto a base di fantasmi e presenze inquietanti ha fatto registrare 62.448 utenti online attivi, ovvero il massimo mai registrato finora per Phasmophobia, nonostante abbia attraversato già fasi di grande popolarità in tutto il mondo, anche grazie alla promozione indiretta effettuata dagli streamer.

Phasmophobia ha ottenuto nelle ore scorse un aggiornamento che ha aggiunto i fantasmi Myling e Goryo, oltre a un'ampia serie di novità che hanno fatto evolvere il particolare horror in prima persona perfezionandone diverse caratteristiche.

Tutto questo ha avuto effetti molto positivi, se non altro rinfocolando la curiosità dei giocatori che si sono riversati in massa sul gioco nelle ore scorse. Tra le novità introdotte c'è un nuovo proiettore DOTS che permette di raccogliere ulteriori prove della presenza dei fantasmi, inoltre sono stati modificati diversi gadget per un migliore bilanciamento generale.

Altre modifiche hanno riguardato anche il sistema di movimento, miglioramenti grafici vari e alcune variazioni all'interfaccia, tutto con l'intento di evolvere gradualmente l'intero gioco.