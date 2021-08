Nintendo Direct a settembre? Emergono voci si una nuova presentazione in arrivo

Ci sarà un Nintendo Direct a settembre 2021? Parecchi fan ne sono praticamente convinti, sulla base della tradizione della casa di Kyoto e di una serie di voci di corridoio che sembrano puntare in questa direzione, anche se per il momento non c'è nulla di confermato.

Come ben sappiamo, qualsiasi tentativo di prevedere date e dettagli sui Nintendo Direct è destinato a fallire, almeno di solito, vista l'apparente imperscrutabilità delle scelte di Nintendo per il suo ormai celebre evento di presentazione.

Tra le varie voci a sostegno della teoria di un Nintendo Direct a settembre 2021 c'è quella di SamusHunter2, considerato leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni Nintendo, anche se i suoi eventuali collegamenti con persone informate dei fatti non sono affatto noti.

Costui ha detto con grande sicurezza che ci sarà un Nintendo Direct a settembre, dopo aver fatto notare anche come ultimamente ci siano stati molti rating di giochi per Nintendo Switch non ancora annunciati, che potrebbero dunque trovare spazio all'interno di un evento. Secondo altri presunti insider ci sarebbe anche una data prevista per l'evento: il nuovo Nintendo Direct si dovrebbe tenere il 4 settembre 2021.

Sono tutte semplici voci di corridoio, ma a ben vedere, in effetti, Nintendo ha davvero una lunga storia di Direct a settembre, che parte addirittura dal 2012 con la sua presentazione dedicata a Wii U. A seguire, c'è stato un Pokémon Direct a settembre 2013 e poi una lunga pausa di tre anni.

Successivamente, a partire dal 2016, c'è sempre stato un Nintendo Direct a settembre per ogni anno fino al 2020, cosa che fa fortemente supporre che la tradizione prosegua anche quest'anno con un Nintendo Direct a settembre 2021. Come abbiamo visto, però, è impossibile seguire schemi precisi per quanto riguarda l'organizzazione dei Direct, sebbene la traccia di settembre sia forse una delle poche costanti che sembrano emerse in questi anni.

L'ultimo evento del genere è stato il Nintendo Direct E3 2021 da cui sono emerse parecchie novità interessanti, tra le quali il nuovo trailer gameplay di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.