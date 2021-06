Nintendo Direct E3 2021: tutti i giochi, i video e gli annunci su Nintendo Switch

Il Nintendo Direct all'E3 2021 si è appena concluso e facciamo il classico riepilogo con tutti i giochi, i video e gli annunci emersi dalla conferenza di presentazione incentrata su Nintendo Switch, specificamente dedicata, per la maggior parte, ai giochi in arrivo nel corso del 2021.

Vediamo anche il video complessivo di tutta la presentazione, riportato qui sopra, in modo da poter vedere per intero tutto il Nintendo Direct E3 2021, un evento piuttosto ricco di annunci anche se, trattandosi per la maggior parte di giochi in uscita entro i prossimi 6 mesi, buona parte degli annunci erano piuttosto noti.

Ci sono state però anche delle belle sorprese, come Metroid Dread, che segna il ritorno della serie storica alla sua struttura classica in 2D, qui rappresentata con grafica in 3D in modo da offrire anche scene d'intermezzo fluidamente inserite nell'azione, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, WarioWare: Get It Together!, Pario Party Superstars e altri.

Grande protagonista è stato ovviamente The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, o quale sarà il suo titolo, che sebbene si sia mostrato per poco ha catturato l'attenzione di tutti più di qualsiasi altra cosa. Vediamo dunque il riepilogo delle notizie pubblicate dall'evento: