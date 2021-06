Durante il Nintendo Direct dell'E3 2021 è stato annunciato che Marvel's Guardians of the Galaxy uscirà anche su Nintendo Switch e sarà disponibile il 26 ottobre 2021, insieme alle altre versioni.

Durante la presentazione non sono stati forniti molti dettagli sul port, ma immaginiamo che saranno dati a tempo debito, prima dell'uscita. Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile anche per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.