Life is Strange True Colors e Remastered arrivano anche su Switch: annuncio del Direct E3 2021

Durante il Nintendo Direct dell'E3 2021 è stato annunciato che Life is Strange True Colors e Life is Strange Remastered arriveranno quest'anno su Nintendo Switch.

Life is Strange Remastered è una raccolta che include Life is Strange e Life is Strange Before the Storm, prequel della avventure del primo capitolo. Il suo arrivo su Nintendo Switch è atteso per una data ancora non definita di quest'anno.

Invece, Life is Strange True Colors è il nuovo capitolo della serie che ci porta in un nuovo luogo, con una nuova protagonista in grado di percepire le emozioni delle altre persone: grazie a questo potere potremo condizionare gli avvenimenti. La storia verte attorno alla morte del fratello della protagonista. Life is Strange True Colors sarà disponibile su Nintendo Switch il 10 settembre.

Diteci cosa ne pensate dell'arrivo di Life is Starnge su Nintendo Switch?