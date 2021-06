Game & Watch Zelda: Nintendo infila 3 classici e un orologio in una scocca retrò

Con una mossa a sorpresa, Nintendo ha che per festeggiare i 35 anni di Zelda porterà nei negozi il Game & Watch di Zelda. Si tratta di un'operazione in tutto e per tutto simile a quella dei 35 anni di Super Mario: la mini console conterrà i primi i tre classici giochi e un orologio, il tutto in una meravigliosa scocca retrò che ricorda i Game&Watch originali.

Al suo interno troveranno posto il primo The Legend of Zelda, Zelda II: the Adventure of Link e The Legend of Zelda Link's Awakening per Game Boy.

Ci sarà poi una versione del giocoliere del Game & Watch con Link come protagonista e diversi easter egg della serie, che compariranno durante l'orologio o il timer.

Il Game & Watch di The Legend of Zelda sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2021.