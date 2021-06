Project Zero: Maiden of Black Water annunciato per Nintendo Switch

In occasione del Nintendo Direct dell'E3 2021 è stato annunciato Project Zero: Maiden of Black Water per Nintendo Switch, versione rimasterizzata dal titolo per Wii U, che all'epoca da noi non ebbe molta risonanza.

Project Zero: Maiden of Black Water non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Si parla comunque del 2021 come anno di pubblicazione, quindi è sicuro che lo vedremo da qui a qualche mese. Sicuramente Nintendo fornirà altre informazioni in futuro. Per ora dobbiamo accontentarci di sapere che sarà acquistabile solo tramite Nintendo eShop, quindi niente edizione fisica.

Project Zero: Maiden of Black Water: in questa avventura horror esorcizzerai i fantasmi con la Camera Obscura ed esplorerai le misteriose ambientazioni dell'etereo ma letale Mt. Hikami. Impersonando vari protagonisti nel corso del tuo angosciante viaggio potrai scoprire la storia da prospettive diverse. Questa versione include anche nuovi abiti. Project Zero: Maiden of Black Water arriverà su Nintendo Switch nel corso di quest'anno.