Astria Ascending ha una data di uscita e un trailer dall'E3 2021

Astria Ascending è tornato a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct all'E3 2021 con una data di uscita e un trailer, fissata per il 30 settembre 2021 su PC e console, tra le quali ovviamente anche Nintendo Switch ma si tratta di un titolo completamente multipiattaforma.

Annunciato lo scorso marzo con un trailer di presentazione, Astria Ascending è il nuovo gioco di ruolo da parte di Dear Villagers, nuovo team indie composto da vari veterani dell'industria videoludica che hanno lavorato in precedenza a titoli celebri come Final Fantasy, Nier Automata e Bravely Default.

Anche per questo è un gioco da tenere particolarmente d'occhio, oltre che per il suo aspetto decisamente affascinante. Si tratta di un RPG costruito interamente in 2D, con una meravigliosa grafica disegnata a mano e un sistema ruolistico piuttosto interessante, ancorato fortemente alla tradizione nipponica del JRPG.

In Astria Ascending possiamo scegliere tra otto personaggi personalizzabili, appartenenti a varie razze fantastiche e caratterizzati da abilità differenti, e assemblare una squadra di eroi pronta a ogni sacrificio per salvare il mondo. Ci sono venti classi tra cui scegliere e un'ampia gamma di abilità da perfezionare. Il loro fato è già scritto, ma quello del mondo può ancora cambiare.

Il mondo di gioco è composto da cinque città diverse popolate da creature uniche, oltre a più di 20 insidiosi dungeon. Oltre 50 ore di gioco e tanti divertenti minigiochi, inclusi sparatutto, un originale gioco di carte a tema fantasy e impegnativi puzzle ambientali.