Super Monkey Ball: Banana Mania annunciato al Nintendo Direct, trailer e data di uscita

Sega ha annunciato Super Monkey Ball: Banana Mania per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC con un trailer durante il Direct dell'E3 2021, con data di uscita fissata per il 5 ottobre 2021.

Super Monkey Ball: Banana Mania è una raccolta che mette insieme i remaster in alta definizione dei tre capitoli originali della serie, ovvero Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 e Super Monkey Ball Deluxe, contenenti in tutto oltre 300 livelli, 12 mini-game e un cast di personaggi alquanto variopinti.

Il gameplay è sempre quello classico, ovvero si tratta di correre con una scimmia dentro una sfera di vetro all'interno di livelli labirintici, cercando di raccogliere banane e non cadere negli strapiombi, come in una sorta di Marble Madness in salsa umoristica ed esotica.

Aiai e le altre scimmiette torneranno dunque il 5 ottobre in questa raccolta rimasterizzata con Super Monkey Ball: Banana Mania, che potete vedere nel trailer di presentazione dal Nintendo Direct all'E3 2021.