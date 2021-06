WarioWare: Get It Together! annunciato per Nintendo Switch all'E3 2021

WarioWare: Get It Together! è stato annunciato per Nintendo Switch durante il Direct dell'E3 2021, con tanto di trailer e data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 10 settembre.

Di recente Nintendo ha chiesto agli utenti se fossero disposti a spendere 50 dollari per un nuovo WarioWare, e questa è con ogni probabilità la risposta a tale domanda.

Come si può vedere nel video di presentazione, WarioWare: Get It Together! propone un'esperienza completamente fuori di testa, in maniera del tutto simile a WarioWare: Smooth Moves per Wii.

Aspettatevi dunque soluzioni grafiche a dir poco inusuali, ma anche tante, tante risate per i tantissimi e diversi minigame che troveremo nel pacchetto a partire dal 10 settembre.