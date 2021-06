Wario Ware: Nintendo vuole sapere se siete disposti a spendere 50 dollari per il nuovo capitolo

Solitamente le domande dei sondaggi non sono molto dirette e si può capire solo parzialmente dove le aziende e i loro esperti marketing vogliono andare a parare. In questo caso, però, una recente inchiesta che Nintendo ha inviato ad alcuni suoi giocatori è stata molto esplicita: "A 49,99 dollari, quanto sareste interessati a comprare il prossimo gioco della serie di Wario Ware?".

L'inchiesta non è stata fatta a tappeto, ma tra le persone alle quali è arrivata figura la moglie dello YouTuber Beta64 che, ovviamente, ha subito postato la cosa su Twitter. Come dicevamo, quello che stupisce è il modo diretto col quale viene posta la domanda: sembra proprio che il gioco sia già stato sviluppato e quello che Nintendo vuole provare a scoprire è il prezzo al quale proporlo.

Tanto per mettere il prezzo in un contesto: 49,99 dollari è quanto viene richiesto per il recente Miitopia. Avete letto la nostra recensione?