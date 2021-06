Astro Bot, Team Asobi entra ufficialmente nei PlayStation Studios

Team Asobi, lo studio autore della serie Astro Bot, è entrato ufficialmente a far parte dei PlayStation Studios: lo ha annunciato Sony con un post su PlayStation Blog, mostrando anche il nuovo logo del team.

Nel ribadire l'importanza del Giappone e degli sviluppatori che vi operano per PlayStation, Hermen Hulst ha parlato anche di Team Asobi, descrivendolo come "uno studio di fama mondiale al lavoro su di un franchise pensato per tutte le età e per un pubblico internazionale. Un gruppo pieno di creatività."

"Dopo la pubblicazione di Astro's Playroom per PlayStation 5, Team Asobi sta aprendo le ali e diventa più grande!", ha scritto il direttore dello studio, Nicolas Doucet. "Si tratta di un momento davvero entusiasmante per la squadra, e non vediamo l'ora di vivere questo nuovo capitolo."

"A prescindere dalle dimensioni del team e dalle sfide che si faranno sempre più grandi, la nostra missione principale rimane quella di sempre: offrirvi un po' della magia di PlayStation, portare innovazione e strapparvi un sorriso con giochi divertenti, colorati e adatti a tutte le età."

"Contestualmente a queste notizie, siamo orgogliosi di mostrarvi il nostro nuovo logo, che vedrete nelle prossime produzioni di Team Asobi. Ci siamo ispirati a ciò che lo studio significa per noi, e i fan della vecchia guardia potranno riconoscere dei riferimenti agli esordi di PlayStation."