PS5: PixelOpus con Sony Animation per un nuovo gioco, dopo Concrete Genie

PixelOpus, il team interno a Sony responsabile di Concrete Genie, sta lavorando a un nuovo gioco per PS5, forse una nuova proprietà intellettuale sviluppata in collaborazione con Sony Pictures Animation, dunque una produzione che potrebbe avere una certa rilevanza.

La notizia arriva attraverso alcuni annunci di lavoro pubblicati dal team, in particolare per un Principal Graphics Programmer e un Senior Engine Programmer, entrambi da impiegare su questo nuovo progetto che, in base alle informazioni, sarà costruito su Unreal Engine 5.

Concrete Genie aveva già dimostrato le capacità artistiche di PixelOpus su PS4

Il team Sony Pictures Animation si occupa solitamente di animazione al livello cinematografico ed è stato responsabile del recente Spider-Man: Into the Spider-Verse. Non sappiamo esattamente quale sia il ruolo di questo team con il lavoro di PixelOpus, ma è probabile una collaborazione sul fronte artistico o forse nell'inserimento di alcune animazioni in computer grafica all'interno del gioco. In effetti, già il precedente gioco del piccolo team Sony aveva dimostrato uno stile grafico molto particolare, che potrebbe sposarsi con una collaborazione di questo tipo.

Gli unici fatti che emergono dagli annunci sono la presenza di un gioco nuovo e probabilmente inedito, dunque forse una nuova proprietà intellettuale non appartenente a una serie già stabilita, e il fatto che il tutto sia basato su Unreal Engine 5 e sia previsto per PS5, dunque portandosi dietro una certa evoluzione tecnica su cui Sony Animation potrebbe sbizzarrirsi con nuove soluzioni.

Per maggiori informazioni sulla loro produzione precedente, vi rimandiamo alla recensione di Concrete Genie, il quale era stato anche inserito nei giochi gratis di febbraio 2021 su PlayStation Plus.