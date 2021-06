Metroid Dread, l'Edizione Speciale annunciata con immagini e dettagli all'E3 2021

Metroid Dread sarà disponibile dall'8 ottobre anche con un'Edizione Speciale che Nintendo ha annunciato ufficialmente all'E3 2021, con immagini e dettagli.

Dopo il trailer del gameplay di Metroid Dread, ecco dunque le informazioni relative alla Special Edition, che offrirà ai fan della serie diversi contenuti di grande valore.

Racchiuso in una lussuosa custodia steelbook, il gioco verrà infatti accompagnato da un artbook da ben 190 pagine e da cinque carte olografiche che riproducono le cover degli episodi bidimensionali di Metroid.

Metroid Dread, l'Edizione Speciale.

Unisciti alla cacciatrice di taglie intergalattica Samus Aran e aiutala a fuggire da un pianeta alieno infestato da una minaccia meccanica in Metroid Dread per Nintendo Switch.

La storia di Samus prosegue dopo gli eventi di Metroid Fusion. Atterrata sul pianeta ZDR, la nostra eroina inizia a indagare su una misteriosa trasmissione inviata alla Federazione Galattica. Ben presto, scoprirà che questo remoto pianeta è stato invaso da feroci forme di vita aliene e terrificanti creature meccaniche. Samus è più agile e potente che mai, ma riuscirà a sopravvivere alle letali minacce che la attendono?

I terrificanti E.M.M.I., robot di ricerca creati in origine per estrarre DNA, danno ora la caccia a Samus. La tensione si farà quasi insostenibile mentre cerchi di sfuggire a questi implacabili avversari, perché se ti catturano andrai incontro a una morte certa. La tua unica speranza è trovare un modo per abbatterli. Scopri cosa ha trasformato queste meraviglie meccaniche nel flagello di ZDR e fuggi dal pianeta.

Sblocca abilità classiche e nuove mentre attraversi le tante ambientazioni di questo mondo pericoloso. Scala gli ostacoli, scivola in spazi ristretti, para gli attacchi e fatti strada combattendo. Torna nelle aree che hai già visitato e usa le tue nuove abilità per scovare potenziamenti, percorsi alternativi e un modo per procedere. Esplora la mappa, evita e distruggi gli E.M.M.I. e sgomina la minaccia che assedia il pianeta ZDR.