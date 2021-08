Phasmophobia: aggiornamento aggiunge i fantasmi Myling e Goryo, tutte le novità

Phasmophobia continua ad ampliarsi. Il gioco horror cooperativo propone un nuovo aggiornamento che introduce due nuovi fantasmi, il Myling e il Goryo, oltre che varie altre novità. Ecco tutto quello che è cambiato con il nuovo update.

Oltre ai due fantasmi, Phasmophobia aggiunge anche un nuovo proiettore DOTS che permette di raccogliere più prove della presenza dei fantasmi. Sono inoltre stati modificati i glowsticks e il microfono parabolico (ora può essere usato solo all'interno). La parte più importante, però, è che ora i fantasmi possono rivelare i nostri strumenti e usarli per trovarci, quindi quando si scappa è importante disattivarli

L'update ha anche cambiato il sistema di movimento di Phasmophobia: lo sprint ora funziona per tre secondi, con cinque di ricarica. Inoltre, la velocità di camminata è ora pari al vecchio sprint, ma anche i fantasmi sono più veloci a inseguirci. Infine, ci sono una serie di miglioramenti grafici e all'interfaccia.

L'aggiornamento precedente di Phasmophobia, arrivato a giugno 2021, ha aggiunto nuovi fantasmi e ha confermato che lo sviluppatore Kinetic sta assumendo. "Negli ultimi anni ho sviluppato Phasmophobia da solo, ma a causa di quanto è cresciuto sia in termini di popolarità che di contenuti futuri, è giunto il momento di espandere il team", ha spiegato all'epoca. "Ho iniziato il processo di assunzione di un artista esperto e di un programmatore per lavorare su Phasmophobia. Entrambi inizieranno a lavorare con me sui contenuti futuri molto presto, oltre a migliorare ed espandere i contenuti attuali".