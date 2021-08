Halo 3 della Master Chief Collection riceverà una nuova mappa tratta da Halo 2

Nonostante tutte le attenzioni dei fan siano rivolte ad Halo Infinite, il cui debutto è previsto per il prossimo 8 dicembre su Xbox Series X | S, Xbox One e PC, 343 Industries ha annunciato che la versione rimasterizzata di Halo 3 della Master Chief Collection a breve riceverà una nuova mappa, tratta da Halo 2.

Come spiegato dagli sviluppatori con un post sul forum ufficiale di Halo, la "nuova"mappa Icebox verrà introdotta nel multiplayer del terzo capitolo della serie con il prossimo update, che dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana, dando così inizio alla season 8. Come già accennato non si tratta di un contenuto completamente inedito, visto che si tratta del remake della mappa Turf di Halo 2, ma si tratta di un'aggiunta senza dubbio gradita e che farà la gioia di chi sta giocando al multiplayer del terzo capitolo.

Halo: The Master Chief Collection

Icebox è la terza mappa che verrà aggiunta ad Halo 3 nel giro di un anno. Le altre due, Waterfall ed Edge, sono anch'esse dei remake provenienti dallo sfortunato Halo Online, il titolo free-to-play annunciato nel 2015 e cancellato l'anno successivo.

Nel frattempo 343 Industries ha svelato dati e statistiche della beta di Halo Infinite che si è svolta poche settimane fa con una infografica.