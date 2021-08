Genshin Impact 2.2: Thoma, nuovo personaggio, svelato ufficialmente, i dettagli

miHoYo ha annunciato un nuovo personaggio di Genshin Impact, Thoma, che arriverà con l'update 2.2. Tramite Twitter, lo sviluppatore ha svelato i primi dettagli sul personaggio, permettendoci così di sapere che è un guerriero Pyro.

La descrizione ufficiale di Thoma, recita: "Thoma, che è nato a Mondstadt, ora vive a Inazuma, dove è il guardiano del clan Kamisato. Forse influenzato dall'atmosfera rilassata e felice della sua città natale, Thoma è molto bravo a socializzare. Anche se è un forestiero, ha costruito una rete inaspettatamente potente di persone a Inazuma, è una persona affabile per natura e può facilmente essere coinvolto in vari argomenti e stabilire relazioni con varie persone. Quando è il momento di difendere i diritti e gli interessi della Commissione Yashiro, mette da parte il sorriso e mostra il lato serio. Di tanto in tanto, tuttavia, Thoma si siede da solo in un angolo della Commissione Yashiro e pensa a questioni personali. È una persona attenta, amichevole e socievole che si prende cura di tutti gli animali e dei compagni, ma forse sente nostalgia di casa."

Per il momento non sappiamo di preciso quando arriverà l'update 2.2 di Genshin Impact, ma dovrebbe essere programmato per 6 settimane dopo l'update 2.1, che sarà disponibile dal 1 settembre 2021. Non sappiamo nemmeno se Thoma sia un 4 stelle, anche se è la soluzione più credibile visto che Yae - altro personaggio - è un 5 stelle. Per il momento però non ne abbiamo conferma.

