Monster Rancher 1 & 2 DX stanno per arrivare su Nintendo Switch, PC e dispositivi mobile

Per festeggiare il venticinquesimo anniversario della serie Monster Rancher, Koei Tecmo ha annunciato Monster Rancher 1 & 2 DX, una raccolta che include i primi due capitoli che sarà disponibile dal 9 dicembre per PC, Nintendo Switch, iPhone e iPad.

Uscito per PlayStation 1 nell'oramai lontano 1997, il primo Monster Rancher non è mai arrivato in Europa. Monster Rancher 2 invece è arrivato nei nostri lidi nel 2000 con il semplice titolo di "Monster Rancher", ovvero pochi mesi prima della messa in onda su Rai 2 dell'indimenticabile serie animata.

Chi ha giocato all'originale sicuramente ricorderà la simpatica funzione che permetteva di generare mostri all'interno del gioco utilizzando la propria collezione di CD. Ebbene la riedizione offre una variante di questa feature, permettendovi di usare un database di CD per evocare le vostre creature preferite. Inoltre questa edizione offre la possibilità di accedere agli effetti sonori della versione originale e l'aggiunta di una modalità velocizzata.

"Benvenuto nel magico mondo di Monster Rancher! L'amata serie fa il suo trionfale ritorno con Monster Rancher 1 & 2 DX, portando i popolari simulatori Monster Rancher e Monster Rancher 2 in un'unica raccolta. Alleva i tuoi mostri e allenali per competere contro altre eccentriche creature in combattimenti e tornei. Con centinaia di differenti tipologie di mostri, ognuna con le proprie skill e abilità, ogni giocatore sarà in grado di allevare e allenare il mostro che si addice perfettamente alla propria personalità e stile di gioco. Fan di vecchia data e nuovi giocatori potranno divertirsi allo stesso modo l'esperienza senza tempo di allenamento e combattimento di mostri in Monster Rancher 1 & 2 DX", recita la sinossi del sito ufficiale.

