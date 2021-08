Collection of SaGa Final Fantasy Legend arriva su PC, Android e iOS

Square Enix ha annunciato che la raccolta Collection of SaGa Final Fantasy Legend sarà disponibile su dispositivi iOS e Android a partire dal 22 settembre e su PC (via Steam) a partire dal 21 ottobre.

L'annuncio è arrivato tramite un trailer pubblicato da Square Enix che trovate qui sotto. La raccolta è composta da Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II e Final Fantasy Legend III e mantiene inalterato il fascino che ha reso così speciali i titoli originali 30 anni fa su Game Boy.

Non è stato annunciato il prezzo, ma la Collection of SaGa Final Fantasy Legend è già disponibile da alcuni mesi per Nintendo Switch al prezzo di 19,99 € e probabilmente le versioni Steam, Android e iOS non si discosteranno di molto da tale cifra.

La raccolta non è una remaster, il che significa che i tre titoli in quanto a comparto grafico sono identici alle controparti per Game Boy. Tuttavia sono presenti alcune funzioni extra, come il Quick Save / Load, la possibilità di aumentare la velocità di movimento del personaggio controllato e cambiare lo sfondo di gioco. Inoltre come bonus digitale sono presenti nuove musiche commemorative e illustrazioni. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Collection of SaGa Final Fantasy Legend per Nintendo Switch.