Goodboy Galaxy è un nuovo gioco per GBA, già un successo al primo giorno di Kickstarter

Goodboy Galaxy, come dice il nome stesso della sua campagna di crowdfunding su Kickstarter, è un "gioco platform d'esplorazione", che a quanto pare ha le carte in regola per essere un successo, visto che ha raccolto in poche ore già quattro volte la cifra richiesta per il suo completamento, pur avendo la particolarità di essere un gioco per Game Boy Advance, una console uscita di produzione da anni.

L'idea di un nuovo gioco a 13 anni dalla conclusione ufficiale del supporto per GBA è di per sé piuttosto strana, ma non è una cosa così inusitata nell'ambito dello sviluppo indie e homebrew, dove le vecchie console sono ancora supportate, spesso anche a distanza di decenni come dimostrano i nuovi giochi per Mega Drive o NES.

In questo caso, Goodboy Galaxy sembra peraltro un gioco davvero molto interessante, sviluppato su basi tecniche piuttosto limitate considerando l'hardware di riferimento ma con una cura impressionante, che emerge chiaramente dalla grafica, rigorosamente in bitmap, e dalle animazioni.

Si ricollega alla grande tradizione degli action platform in 2D, con alcuni elementi che sembrano riferirsi ai moderni metroidvania, tuttavia il suo stile è veramente particolare e, dal video rilasciato, sembra contenere anche diversi enigmi da risolvere all'interno di un level design alquanto ragionato.

In qualche modo riporta alla mente il mitico Wario Land 4 proprio su GBA, uno dei giochi più apprezzati per la console portatile Nintendo e che oltretutto non ha mai avuto un seguito, cosa che rende ancora più interessante tutta la questione. Da notare, peraltro, che il team avrebbe intenzione anche di portare il gioco su PC e Nintendo Switch, nel caso dovessero verificarsi le condizioni migliori.

In ogni caso, Goodboy Galaxy è un titolo completamente originale, che ha per protagonista una sorta di cane esploratore spaziale alle prese con un pianeta alieno. Il gioco è sviluppato praticamente da due persone, Rik Nicol e Jeremy Clarke, dunque la produzione è estremamente piccola. Se siete interessati al progetto, trovate maggiori informazioni sulla sua pagina Kickstarter.