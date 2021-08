Ghost of Tsushima Director's Cut: update 2.7, ecco le novità dell'aggiornamento

Sony PlayStation e Sucker Punch hanno pubblicato il nuovo aggiornamento di Ghost of Tsushima Director's Cut, sia per PlayStation 4 che per PS5. L'update 2.07 (più precisamente, numero 2.007.000 su PlayStation 5) include varie correzioni di gioco e alcune modifiche alle funzioni del DualSense.

Vediamo i dettagli dell'update 2.07 di Ghost of Tsushima Director's Cut:



Ripristinato il Fundoshi mancante per alcuni giocatori del New Game+ che vi avevano perso accesso.

È stato risolto un problema per cui le missioni rigiocate non davano le ricompense appropriate finché il gioco non veniva ricaricato.

È stato risolto un problema a causa del quale alcune casse di rifornimento potevano essere rifornite dopo aver ricaricato il checkpoint.

È stato risolto un problema per cui se si davano i rifornimenti al costruttore di capanne e si saltava la scena, i rifornimenti venivano comunque presi ma non si completava l'obiettivo.

È stato risolto un problema per cui i giocatori non erano in grado di unirsi alle partite in corso di Sopravvivenza Leggende tramite il matchmaking.

Ridotta la durata del feedback aptico quando si viaggia velocemente.

Risolti alcuni problemi relativi alle Carte attività.

Risolto un problema con la visibilità delle classifiche Leggende.

Vari miglioramenti dell'interfaccia utente e correzioni di bug e crash.

Ghost of Tsushima Director's Cut

La patch precedente di Ghost of Tsushima Director's Cut aveva inoltre risolto alcuni crash e alcuni problemi di avanzamento causati dall'armatura Sakai. Infine, sempre riguardo all'update 2.07, Sucker Punch scrive: "Stiamo continuando a indagare sui problemi e rilasceremo ulteriori patch nelle prossime settimane, comprese le correzioni per Ghost of Tsushima: Legends in vista del lancio della prossima settimana della modalità Rivals".

