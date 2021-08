Ghost of Tsushima rompe il dominio di Switch nella classifica giapponese

Famitsu ha condiviso le vendite fisiche dei giochi e dell'hardware console in Giappone per la settimana dal 16 agosto al 22 agosto. Grazie a questi dati scopriamo che Ghost of Tsushima Director's Cut è stato in grado di rompere il dominio di Switch nella classifica, ottenendo una posizione sia con la versione PlayStation 4 che con quella PS5.

Vediamo però i dettagli della classifica giapponese dei giochi venduti in formato fisico (tra parentesi le vendite totali dall'uscita):



[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 17,656 (2,772,950) [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!! (Konami, 08/12/21) - 16,742 (113,039) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 15,756 (3,995,095) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 15,385 (2,139,193) [PS5] Ghost of Tsushima Director's Cut (SIE, 08/20/21) - 13,745 (Nuovo) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 13,581 (2,336,531) [PS4] Ghost of Tsushima Director's Cut (SIE, 08/20/21) - 10,224 (Nuovo) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 8,870 (4,389,399) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 02/12/21) - 8,212 (857,492) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) - 6,810 (1,970,823)

Come potete vedere, Ghost of Tsushima Director's Cut non è riuscito a ottenere le prime posizioni, ma - anche considerando che si tratta di una riedizione - è un risultato notevole. Se sommassimo entrambe le versioni, in ogni caso, sarebbe il gioco più venduto. Ricordiamo che Nintendo Switch tende a dominare completamente la classifica di vendita settimanale, quindi vedere il gioco nella Top 10 non è da dare per scontato.

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Vediamo però anche la classifica hardware giapponese:



Switch - 62,022 (16,907,165) Switch Lite - 10,505 (4,020,185) PlayStation 5 - 10,083 (813,989) Xbox Series X - 2,932 (54,093) Xbox Series S - 2,850 (23,534) PlayStation 5 Digital Edition - 2,555 (161,438) PlayStation 4 - 943 (7,803,924) New 2DS LL (incluso 2DS) - 522 (1,170,796)

Senza sorpresa, Nintendo Switch continua a dominare sia con il modello standard che con quello Lite. PlayStation 5 riesce a ottenere la terza posizione. Il milione di unità ormai è superato, contando anche la versione Digital. Xbox, invece, è come sempre la piattaforma meno richiesta.

