Fortnite: Dr. Martin Luther King Jr celebrato nel battle royale, i dettagli dell'evento

TIME Studios ha presentato March Through Time, un nuova esperienza che mira a celebrare la vita e l'eredità di Dr. Martin Luther King Jr. Sviluppato dai membri della community di Fortnite Creative, questo viaggio immersivo permette al giocatore di essere testimone del famoso discorso "I Have a Dream" di Martin Luther King.

March Through Time porterà i giocatori 60 anni del passato in una Washinton, DC reimmaginata, chiamata D.C. 63: visiteremo il Lincoln Memorial e il United States National Mall. Si tratta di un'esperienza pensata per farci vivere gli insegnamenti di Martin Luther King. È stata costruita da ChaseJackman, GQUanoe, XWDFr, e YU7A. Ci saranno anche punti di interesse in stile museo e missioni da completare con altri giocatori. Completando le sfide si otterrà uno spray dedicato "D.C. 63".

Fortnite: la ricompensa delle missioni dedicate a Dr Martin Luther King Jr.

Ispirato dal lavoro del TIME e dei suoi partner - JuVee Productions, Digital Domain, V.A.L.I.S.studio, e Ryot - March Through Time non sarebbe stato possibile senza i contributi di American Family Insurance, il DuSable Museum of African American History, e l'Estate of Martin Luther King, Jr.

Potete vedere un trailer dedicato qui sotto.

I creatori dichiarano: "I diritti civili sono una lotta per la quale ci battiamo ancora oggi, e che ha beneficiato degli sforzi collettivi di milioni di persone in tutto il mondo. Speriamo che l'esperienza della March Through Time ispiri la comunità a promuovere il rispetto reciproco e l'empatia verso tutte le persone, indipendentemente dalla loro razza, religione od orientamento."