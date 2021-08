Ghost of Tsushima Director's Cut, 91% di vendite su PS5 in UK: il vero significato dei dati

Quest'oggi, tramite i dati di GfK, abbiamo avuto modo di vedere le vendite videoludiche dell'ultima settimana per il Regno Unito. La classifica ci permette di vedere che PlayStation ha conquistato il podio, precisamente con Marvel's Spider-Man Miles Morales (3°), Ratchet & Clank Rift Apart (2°) e Ghost of Tsushima Director's Cut (1°). Si tratta di un successo notevole, soprattutto per il gioco di Sucker Punch, "nuova uscita" della settimana. La parte più interessante, però, è legata al fatto che il 91% delle vendite di Ghost of Tsushima Director's Cut sono su PS5. Cosa significano esattamente questi dati? Se non ne siete certi, ecco una veloce analisi della situazione.

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Prima di tutto, precisiamo che parliamo di un solo mercato, il Regno Unito, e ovviamente non possiamo allargare l'analisi all'intera Europa o addirittura al mondo, ma il mercato UK rimane comunque uno dei più importanti in termini di volume ed è un significativo indicatore del successo di certi giochi.

Inoltre, dobbiamo ricordarci che i dati di vendita indicati da GfK su base settimanale includono solo le vendite fisiche. Si tratta di uno dei dettagli più importanti quando si ragiona su questi numeri. Non solo perché questo significa che la classifica non rappresenta i risultati totali ed effettivi di Ghost of Tsushima, ma soprattutto perché in questa situazione la differenza tra versione fisica e versione digitale è molto grande.

Ghost of Tsushima Director's Cut non è da considerarsi come un semplice nuovo gioco. Questa edizione è disponibile anche sotto forma di upgrade digitale a prezzo scontato. È chiaro che la quasi totalità di giocatori già in possesso di Ghost of Tsushima abbia optato per eseguire l'update digitale, piuttosto che ricomprare "l'intero gioco" in formato fisico.

Nondimeno, un 91% di vendite su PS5 sono un ottimo indicatore. Prima di tutto, significa che molti giocatori non avevano ancora acquistato Ghost of Tsushima su PS4 e hanno deciso di procedere all'acquisto con l'arrivo della versione "speciale", direttamente su PS5. È anche possibile che una buona parte di questi giocatori sia alla propria prima esperienza nel mondo PlayStation (o comunque non possedesse una PS4). Queste riedizioni sono quindi un ottimo modo per spingere tali giocatori a lanciarsi sulle esclusive PlayStation a prezzo pieno, giustificato dalle novità.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Non fermiamoci però solo alla prima posizione della classifica UK. Ratchet & Clank Rift Apart ha ottenuto un +105% rispetto alla settimana precedente e ha raggiunto la seconda posizione. Il più recente gioco di Insomniac Games riesce a segnalare ottimi risultati due mesi e mezzo dopo l'uscita. La saga dedicata al Lombax, pur se di qualità e apprezzata da uno zoccolo duro di fan, non è certo una delle IP di punta del mondo PlayStation in termini di pure vendite (i singoli capitoli non sono mai stati in grado di vendere 10 o più milioni di copie, a differenza di giochi come Uncharted 4 e Horizon Zero Dawn). Il suo regolare successo su PS5 (1,1 milioni di copie nel primo mese, a fronte di 10 milioni di console vendute) è quindi significativo di quanto i giocatori abbiamo fame di giochi di qualità e del fatto che le esclusive più "piccole" e meno "hardcore" (notiamo le virgolette) sono in grado di convincere.

Diventa quindi quasi superfluo inserire nel discorso Marvel's Spider-Man Miles Morales (altro gioco Insomniac, tra l'altro) che, in UK, continua a ricomparire nelle classifiche di vendita ogni volta che vi sono nuove scorte di PS5 a disposizione sul mercato. A livello mondiale, parliamo di 6,5 milioni di copie (dati aggiornati al 18 luglio 2021), altro ottimo risultato soprattutto considerando che si tratta di una specie di espansione indipendente (qualsiasi cosa voglia dire) agli occhi di molti, più che un vero e proprio seguito.

I dati UK ci permettono quindi dire che, pur vero che vi sono chiari motivi per i quali le vendite fisiche di certi giochi pendono facilmente verso PS5, il successo dei giochi Sony è notevole. Ora però la compagnia giapponese deve riuscire a colpire nel segno anche con i prossimi titoli: Horizon Forbidden West è uno dei primi sorvegliati speciali.