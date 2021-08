Dying Light 2: DLSS e Ray Tracing confermati per PC, nuovo trailer in 4K

In occasione della Gamescom 2021, Nvidia ha annunciato che la versione PC di Dying Light 2 Stay Human supporterà dal lancio il Ray Tracing e il DLSS, insieme a riflessi, illuminazione globale e ombre in ray-tracing. Per l'occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer in 4K che offre una panoramica delle tecnologie per le GPU della serie RTX.

"La partnership con Nvidia è stata determinante per la creazione di un'esperienza immersiva e intensa per i giocatori di Dying Light 2 Stay Human. Il ray-tracing migliora il realismo del nostro mondo infetto e spietato, mentre Nvidia DLSS fornisce un enorme incremento delle prestazioni senza rinunciare alla qualità dell'immagine, così da non perdere mai meravigliosi attimi mentre si attraversa il paesaggio", afferma Tomasz Szałkowski, direttore del rendering di Techland.

La notizia farà sicuramente felici i giocatori PC in possesso di una GPU della famiglia RTX, ma questa non è l'unica novità di Dying Light 2 Stay Human in arrivo per la Gamescom 2021. Techland infatti ha annunciato una presentazione per il 26 agosto e inoltre il gioco sarà tra i protagonisti dell'Xbox Showcase che andrà in onda tra poco.

Noi di Multiplayer.it seguiremo la diretta Microsoft con voi su Twitch, non mancate.