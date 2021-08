Epic Games Store: giochi gratis PC del 26 agosto 2021 disponibili, compreso l'extra

Come ogni settimana, anche oggi sono disponibili nuovi giochi gratis PC dell'Epic Games Store. La scorsa settimana pensavamo che, oggi - 26 agosto 2021 - sarebbe stato disponibile al download unicamente Automachef, ma a sorpresa durante la diretta della Gamescom 2021 dell'ONL è stato annunciato che è disponibile anche Saints Row The Third Remastered. Ecco tutti i dettagli sui giochi, compreso link download e requisiti minimi e consigliati.

Come sempre, vi ricordiamo che per poter reclamare i giochi gratis PC dell'Epic Games Store potete andare a questo indirizzo, oppure usare direttamente il launcher ufficiale. Avete tempo fino al 2 settembre 2021.

Automachef

Il primo gioco gratis PC dell'Epic Games Store è Automachef. Si tratta di un rompicapo gestionale nel quale dovremo progettare cucine, programmare macchinari e far funzionare il tutto in modo automatico e perfetto. Ci sono molteplici modalità: la campagna, la modalità sandbox e la modalità Contratti. Il gioco supporta anche le mod.

Ecco i requisiti minimi:



Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Intel Core i5-2300 o AMD A8-5600K

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 550 Ti o Radeon HD 7770

DirectX: Versione 11

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Ecco i requisiti consigliati:



Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-4460 o Ryzen 3 2200G

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 950 o Radeon R9 290

DirectX: Versione 11

Memoria: 6 GB di spazio disponibile

Saints Row: The Third Remastered

Il secondo gioco gratis PC dell'Epic Games Store è Saints Row The Third Remastered, versione con grafica aggiornata dell'amato gioco di Volition. I Saints hanno oramai conquistato Stilwater e sono pronti a diventare un marchio commerciale. I Syndicate ci mettono però ci mettono i bastoni tra le ruote e dovremo dar loro battaglia nelle strade di Steelport. Potete leggere la nostra recensione qui.

Ecco i requisiti minimi:



Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD / Intel CPU 3.4 GHz o superiore: AMD FX 6000 series o Intel Core i5-3000 series o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD/NVIDIA 4GB VRAM con supporto a DirectX 11, Shader Model 6.0: AMD Radeon 500 series o NVIDIA GeForce GTX 660 o superiore.

DirectX: Versione 9.0

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Ecco infine i requisti consigliati:



Sistema operativo: Windows 10

Processore: AMD / Intel processor 3.5 GHz (AMD FX 8000 series o Intel Core i5 4000 series o superiore).

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD/NVIDIA 6GB VRAM con supporto a DirectX 11 e Shader Model 6.1: AMD Radeon RX 5700 e NVIDIA GeForce GTX 1000 series o superiore

DirectX: Versione 9.0

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis PC dell'Epic Games Store del 26 agosto 2021? Vi interessano?