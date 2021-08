Epic Games Store: gioco gratis del 2 settembre 2021 annunciato

Dopo aver reso disponibili i giochi gratis PC di oggi, Epic Games Store ha svelato quello che sarà disponibile dalla prossima settimana. Dal 2 settembre 2021 sarà possibile scaricare Yoku's Island Express. Il gioco dovrà essere reclamato entro il 9 settembre.

Yoku's Island Express è un gioco metroidvania unico. Strutturato come un flipper, ci mette nei panni di un insetto postino che deve viaggiare all'interno di vari ambienti che compongono una grande isola. Attivando pedane rimbalzanti e leve, dovremo lanciare il nostro personaggio in giro per la mappa per raccogliere risorse e trovare la via verso il prossimo obiettivo.

Ecco i requisiti di Yoku's Island Express:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel i3-2100 @ 3GHz / AMD A8-5500 @ 3.2GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GT 630 1GB / AMD Radeon 7770 1GB / Intel HD 530

DirectX: Versione 10

Memoria: 3 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis della prossima settimana? Ecco inoltre i giochi gratis PC dell'Epic Games Store di oggi, 26 agosto 2021, compreso l'extra.