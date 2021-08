Netflix: primi giochi compresi nell'abbonamento disponibili in Polonia, ecco come funzionano

Netflix Geeked segnala un tweet di Netflix Polonia che annuncia che da oggi sono disponibili i primi giochi mobile Android compresi nell'abbonamento di Netflix: parliamo di Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3. Ecco come funzionano.

Tramite l'applicazione di Netflix da mobile è possibile accedere, se si è abbonati, ai due giochi di Stranger Things. Questi giochi Android non contengono pubblicità, non includono acquisti in-app o altre spese aggiuntive. Se si è abbonati, si può accedere a costo zero. Grazie alle immagini condivise, sembra che l'app di Netflix ci faccia comunque passare attraverso Google Play per poter reclamare il gioco.

Come detto anche nel tweet, si tratta dei primi test regionali per una novità assoluta di Netflix. Ci vorrà del tempo perché la compagnia riceva un buon numero di feedback, fondamentali per migliorare la proposta. Solo in futuro il tutto potrà essere allargato anche ad altre nazioni. Dovremo attendere nuove informazioni ufficiali per capire il piano d'azione di Netflix.

Se siete appassionati di Stranger Things, ecco il trailer italiano della Stagione 4 conferma l'anno di uscita.