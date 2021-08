Stranger Things Stagione 4: trailer italiano conferma l'anno di uscita

Netflix ha rilasciato il nuovo trailer italiano della Stagione 4 di Stranger Things, la serie horror che vede 11 e i suoi amici alle prese con il Sottosopra. Il filmato, inoltre, ci conferma l'anno di uscita della serie: 2022. Potete vedere il trailer qui sopra.

Il trailer italiano di Stranger Things Stagione 4 si apre con una serie di sequenze tratte dalle precedenti stagioni. Sono però presenti anche alcuni frammenti di scene inedite, chiaramente provenienti dalla nuova stagione. Rivediamo 11, la ragazza al centro della vicenda dotata di poteri telecinetici, ma anche Hopper, di cui gli spettatori della terza stagione conoscono il destino.

Sappiamo che la Stagione 4 di Stranger Things introdurrà anche nuovi attori e relativi personaggi: Vicki sarà interpretata da Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna), Patrick - star del basket - riceverà il volto da Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Ms. Kelly - consulente scolastica - sarà interpretata da Regina Ting Chen (Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier), mentre Chrissy - capitana delle cheerleader - sarà interpretata da Grace Van Dien (Charlie Says, The Village).

Stranger Things ha invaso anche il mondo dei videogiochi: recentemente è nata infatti la collaborazione Smite x Stranger Things. Parlando però sempre della serie TV, la Stagione 4 sarà la più oscura e inquietante, dice Finn Wolfhard.