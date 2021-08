Steam Deck è stata provata dai giornalisti prima ancora che dagli sviluppatori

Steam Deck, la nuova console di casa Valve, è stata da poco provata da alcuni giornalisti americani. La particolarità di questa situazione è che i giornalisti hanno avuto tra le mani la macchina da gioco prima ancora degli sviluppatori.

Come indicato da GamesRadar, Valve ha spiegato che "la ragione è che non abbiamo avuto alcuna Steam Deck fino a questa settimana. Queste unità sono arrivate, sono state avviate da noi per la prima volta un paio di giorni fa. Quindi eravamo molto nervosi dopo avervi invitati poiché vi era il rischio di non avere queste console in tempo e non avremmo avuto nulla da mostrarvi."

Steam Deck: nell'immagine vediamo una persona impugnare la console

Secondo quanto segnalato, Steam Deck ha subito qualche crash durante le prove, ma nel complesso la console ha dimostrato di non avere grandi problemi. Si tratta di un ottimo risultato, considerando che gli sviluppatori non hanno potuto metterci mano e non hanno potuto dare il proprio input.

"Il mio punto è che non ci sono state unità da mostrare fuori da questo edificio, quindi nemmeno gli sviluppatori, gli sviluppatori dei giochi a cui state giocando, hanno visto questi dispositivi nelle loro mani. Il nostro prossimo passo sarà quello di inviare centinaia di unità agli sviluppatori". Questa la dichiarazione di Valve.

Steam Deck è stata annunciata il 15 luglio e nel giro di pochi giorni i preorder hanno messo sotto pressione i siti di Steam e Valve. Le prime console dovrebbero essere disponibili a partire da dicembre 2021. Infine, ecco una foto confronta le dimensioni di Steam Deck e Switch.