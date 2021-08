Steam Deck vs Nintendo Switch: una foto confronta le dimensioni delle due console direttamente

Nonostante sia hardware pensati per due pubblici differenti, non si era mai vista una comparazione diretta delle dimensioni di Steam Deck e Nintendo Switch. Grazie ai colleghi americani che in queste ore hanno potuto provare il PC portatile di Valve, possiamo cominciare a farci un'idea.

Il primo a postare l'immagine è stato Tom Warren di The Verge. Il collega non fa nient'altro che mettere Switch sopra Steam Deck. Da questa prima immagine, però, già si percepisce che le dimensioni della console di Valve sono molto generose. Più larga, più spessa e alta di Switch, Steam Deck dà, però, l'idea di essere fatta in maniera molto robusta, con plastiche che, alla vista, appaiono subito di qualità e danno al tutto un aspetto "premium".

Si può ammirare una disposizione di tasti e prese d'aria piuttosto simile: l'unica differenza è la presenza dello slot per le schede su Nintendo Switch e la presa USB-c su Steam Deck. Per il resto le impressioni sembrano buone, nonostante serva una prova sul campo lontana dagli uffici di Valve per avere un'idea precisa sulla bontà di questo hardware, soprattutto dal punto di vista della durata della batteria.

Ve l'aspettavate una cansole/PC così grossa?