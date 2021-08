I Am Jesus Christ: video gameplay in Unreal Engine mostra la grafica del Mar di Galilea

Lo sviluppatore SimulaM ha condiviso un nuovo video gameplay dedicato ad I Am Jesus Christ, il simulatore che ci permetterà di vivere le fasi salienti della vita di Gesù Cristo. Il filmato ci mostra la grafica in Unreal Engine del Mar di Galilea, ma anche alcune vere sezioni di gioco.

Il video ci mostra gli ultimi sviluppi di I Am Jesus Christ, avvenuti nell'ultimo mese. A inizio luglio avevamo già avuto l'occasione di vedere alcune ambientazioni di gioco, come vi avevamo riportato. Ora, SimulaM ci mostra la regione del Mar di Galilea, un lago d'acqua dolce che si trova in Galilea. Il filmato, intorno ai cinquanta secondi, ci mostra la mappa della regione da Google Maps e ci indica la posizione dei villaggi limitrofi.

SimulaM ha ricreato il Mar di Galilea e i vari insediamenti lungo la costa, come Tiberias, che ci viene subito mostrato all'interno dell'Unreal Engine. Lo sviluppatore viaggia attraverso le aree di gioco molto rapidamente, ma ci permette di vedere qualche dettaglio. Nel complesso, I Am Jesus Christ appare visivamente ben realizzato, probabilmente anche grazie al cambio di motore grafico (precedentemente era sviluppato in Unity).

Intorno al quarto minuto di video, abbiamo la possibilità di vedere una vera sezione di gameplay con tanto di HUD a schermo (probabilmente provvisorio). Il giocatore si muove con una visuale in prima persona e può parlare con un NPC. Vediamo che è presente una bussola, in alto, come in molti giochi open world. I Am jesus Christ includerà anche un inventario e un sistema di fame: dovremo raccogliere bacche per sfamarci in modo regolare. La sezione mostrata è comunque molto povera, visto che il personaggio cammina in mezzo alla natura senza fare molto altro, fino a quando non arriva da Giovanni Battista, dove si conclude il video.

Sappiamo che I Am Jesus Christ offrirà dieci ore di gioco e ci permetterà di eseguire oltre 30 miracoli. Sarà pubblicato su PC tramite Steam.