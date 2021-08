Back 4 Blood: "essere su Xbox Game Pass al lancio sarà da pazzi" per Turtle Rock Studios

La beta di Back 4 Blood sta avendo un enorme successo sia su Steam, sia su console. Per questo motivo l'executive producer Matt O'Driscoll di Turtle Rock Studios sta già pensando a quello che potrà succedere al lancio. "Essere su Xbox Game Pass al lancio sarà da pazzi," ha detto in una recente intervista, ma questo garantirà tantissime persone con le quali giocare.

Questo apprezzato mix tra Left 4 Dead ed Evolve, infatti, sta facendo rinascere l'entusiasmo per questo genere di esperienza cooperative, come potete leggere anche nel nostro provato della beta di Back 4 Blood. Turtle Rock Studios, però, sa bene che il successo di un'esperienza simile, così incentrata sul multiplayer, dipende anche da quante persone si trovano sui server.

Da qui la decisione di esssere su Xbox Game Pass sin dal lancio. "Sì... il primo giorno, il lancio su Game Pass. Sarà pazzesco, vero?" ha detto O'Driscoll a GamesRadar. "Abbiamo bisogno di tanti giocatori, in modo da avere sempre partite in corso. Penso che in questo modo ci siamo garantiti quel pool di giocatori dal primo giorno. Ho dimenticato quali sono i numeri di Game Pass, ma penso che siano più di 20 milioni di utenti, giusto? Avranno accesso al nostro gioco fin dal primo giorno, il che è una follia. Non ho mai lanciato un gioco che avesse questo tipo di accessibilità dal primo giorno".

Questo fattore, però, non ha influenzato in nessuno modo lo sviluppo. "Non l'abbiamo cambiato nulla", ha detto. "Quindi è stato molto bello per noi, non abbiamo dovuto pensarci troppo. Non c'è stato nessun, 'ehi, stiamo andando su Game Pass, dobbiamo quindi supportare questo o dobbiamo fare quello'. Era come se l'accordo fosse stato già raggiunto, [Microsoft] voleva il gioco su Game Pass - ma voleva il gioco che stavamo facendo".

Back 4 Blood uscirà il 12 ottobre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e PC.