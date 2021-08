Unturned: nuovo DLC annunciato, è giocabile gratuitamente nel weekend

505 Games a annunciato Elver, il nuovo DLC di Unturned il gioco open-world zombie survival sandbox che sarà giocabile gratuitamente su Xbox fino all'8 agosto grazie al programma Xbox Free Play Days.

Il DLC Elver sarà disponibile a partire da settembre e include una nuova mappa ispirata a una varietà di diversi paesi dell'Europa orientale, fornendo non solo una nuova ambientazione narrativa, ma anche cambiando il modo in cui il gioco viene giocato. I giocatori dovranno cercare risorse nella nuova mappa per costruire equipaggiamenti come i fari dell'orda e le maschere antigas, permettendo loro di ottenere equipaggiamenti di alto livello non solo grazie al saccheggio di una base militare.

Il layout della mappa ha aree separate dedicate alla costruzione di basi all'interno di una fitta foresta che circonda l'unico luogo saccheggiabile sulla mappa: la città. Gli zombie rimangono una minaccia costante in tutta la metropoli e sono garanzia di catastrofe per il sopravvissuto incauto. I giocatori devono inoltre tenere un occhio aperto per tutte le TV con rumore statico, dato che queste segnano la presenza di casse ranger nascoste contenenti armi e oggetti unici.

I giocatori che hanno voglia di sopravvivere all'apocalisse zombie di Unturned possono scaricare e giocare gratuitamente con i loro amici il gioco fino all'8 agosto. Questo evento speciale è esclusivo per i membri Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Durante i Free Play Days e fino al 10 agosto, chiunque può acquistare UNTURNED con uno sconto del 50% sull'Xbox Store.